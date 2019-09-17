الثني يتفقد مشاريع إعادة إحياء الحدائق العامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 08:15 صباحا
عبد الله الثني خلال تفقده أعمال تمهيد إحدى الحدائق في بنغازي، 16 سبتمبر 2019، (بلدية بنغازي)

تفقد رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، مشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات والحدائق العامة في مدينة بنغازي.

وأصدر الثني، تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة الموقتة بتجهيز هذه المتنزهات والحدائق «وفقا لأعلى مستوى»، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن الثني أصدر في وقت سابق، التعليمات بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو في المدينة بكافة مرافقها، وتنفيذ أعمال التشجير المصاحبة.

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وتأتي تلك الفعاليات ضمن مشاريع الحكومة الموقتة ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، والتي تتضمن أيضا أعمال رصف الطرق، وترميم المنازل التي تعرضت للتدمير خلال الفترة الماضية، وأيضا صيانة المباني التاريخية في بنغازي.

وقدرت لحنة إعادة الاستقرار لبنغازي، قيمة المشاريع التي تنفذها خلال العام 2019، بنحو مليار و767 مليون دينار، وقد قدمت تلك الميزانية إلى الحكومة الموقتة في 31 مارس الماضي.

جانب آخر من الحديقة
حديقة أخرى مستهدفة في مشروع إعادة إحياء المنتزهات في بنغازي
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