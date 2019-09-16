ملتقى في روما يبحث كيفية ترميم المدن الأثرية «لبدة وصبراتة وشحات»

ملتقى في روما يبحث كيفية ترميم المدن الأثرية «لبدة وصبراتة وشحات», 16 سبتمبر 2019 (السفارة الليبية في إيطاليا)

أقيم اليوم الإثنين، الملتقي الأول بين مصلحة الآثار والبعثات الأثرية الإيطالية المختصة فى مجال الآثار، برعاية السفارة الليبية بروما، وحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الإيطالية، إذ تمحور اللقاء حول كيفية بدء ترميم المدن الأثرية (لبدة وصبراتة وشحات).

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا فمن المتوقع بدء خطوات الترميم فى القريب العاجل، بالتنسيق بين الطرفين.

وأوضح البيان أن الجانب الإيطالي سيتكفل بتدريب الكوادر الليبية الشابة المهتمة بمجال الآثار والإرث، للرفع من كفاءتهم، كما تم الاتفاق على تبادل الأرشيف ودعم المصلحة في بناء أرشيفها المركزي.