انتهاء أعمال صيانة محول بمحطة كهرباء وسط مصراتة متعطل منذ 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 09:07 مساء
أعمال صيانة محول بمحطة كهرباء وسط مصراتة, 16 سبتمبر 2019 (شركة الكهرباء)

كشفت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة لمحول القدرة رقم 1 جهد 220 / 30 ك.ف سعة 100 ميغا فولت أمبير، لمحطة وسط مدينة مصراتة، السبت، الذي تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى توقفه عن الخدمة قبل أكثر من ثماني سنوات، وبالتحديد في 26 مارس 2011.

وأوضح بيان للشركة، أن أعمال الصيانة شملت استبدال القطع والمبردات والمعدات المطلوبة التي تم فكها من بعض محولات القدرة المعطوبة الموجودة بمحطة تحويل الهيرة، كما شملت استبدال زيت المحول بالكامل وإجراء الاختيارات التشغيلية لتشغيل المحول.

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ولفتت الشركة إلى أن كافة أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي ومهندسي دائرة صيانة الجهد الفائق الوسطى التابعة لإدارة شبكات نقل الطاقة الغربية بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة.

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