اجتماع طارئ لبحث احتياجات مستشفى «ابن سينا» في سرت

مستشفى ابن سينا في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

عُـقد بإدارة مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، اليوم الإثنين، اجتماع طارئ برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، وبحضور مدير عام المستشفى الدكتور محمد السريتي؛ لبحث المعوقات والاحتياجات التي تواجه المستشفى ومجمع عيادات سرت المركزي ووضع آلية للتنسيق فى موضوع العيادات الخارجية والإسعافات بالمجمع على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين، خاصة الأطفال والباطنة.

حضر الاجتماع أيضًا آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، وأعضاء المجلس، ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد، ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن سرت العقيد محمد أمراجع، ومدير إدارة التدريب والشؤون الإدارية بالمديرية العقيد ميمي لأمين، ورئيس اللجنة الاستشارية بالمستشفى الدكتور عبد القادر العماري ومدير الخدمات الطبية الدكتور عوض محمد ومدير الخدمات الإدارية عبد الخالق أحنيش.

مستشفى ابن سينا في سرت يتسلم أجهزة طبية

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع استعرض الاحتياجات والمقترحات التي من شأنها تقديم الخدمات الطبية والطوارئ للمرضى في أفضل صورة، والعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفى بالتنسيق بين بلدية سرت ووزارة الصحة بحكومة الوفاق، خاصة الإسعافات الأولية، وتوفير المستلزمات الطبية وأجهزة الرنين والتصوير المقطعي.

كان عميد بلدية سرت التقى اليومين الماضيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي أبلغه بالاحتياجات العاجلة، فيما يخص ملف الصحة بسرت، فيما بدأت بوادر الاحتياجات الطبية تصل إلى المستشفى.