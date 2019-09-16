مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط «صيدلي» متهم بالاتجار في الخمور

المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهم. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، ضبط صيدلي متهم بالإتجار وترويج الخمور، مشيرة إلى أن قسم البحث الجنائي ألقى القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة قاريونس غرب المدينة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قسم البحث الجنائي وردته معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام (ع . ع . ع) ومهنته «صيدلاني» بالإتجار في المواد المسكرة في منطقة طابلينو.

وأضافت أنه بناء على هذه المعلومات جرى تكليف أعضاء التحريات بإعداد محضر تحريات وجمع المعلومات التي أكدت صحة المعلومة، وعليه جرى إعداد كمين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري للقبض على المتهم.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المتهم أُلقي القبض عليه عندما كان يستقل سيارة نوع «سامسونغ» أثناء قيامه «بترويج المواد المسكرة»، وجرى نقله «إلى القسم والاستدلال معه بعد أن ضبط معه 4 قنينات كبيرة سعة 6 لترات، وتنبعث منها رائحة الخمر».

ولفتت إلى أن المتهم أفاد «خلال التحقيق أن مهنته صيدلي ويعمل بصيدلية بمنطقة الحدائق ويقوم بشراء المستحضرات والكحول الطبية، ويقوم بخلطها بعد إضافة نكهة إليها، ومن ثم يقوم ببيعها مقابل 100 دينار».

وأكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة في القضية رقم (2019/290) قاريونس، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».