سفارة هولندا تحيي ذكرى يوم الشهيد: عمر المختار رمز للمقاومة

شيخ الشهداء عمر المختار. (الإنترنت).

أحيت السفارة الهولندية لدى ليبيا ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق اليوم الإثنين، ويجري الاحتفال به تكريمًا لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار؛ معتبرة أنه «رمز للمقاومة».

وقالت السفارة إن السادس عشر من سبتمبر (يوم الشهيد)، يوافق ذكرى إعدام شيخ الشهداء عمر المختار في 1931، مضيفة، عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»: «لا يزال (المختار) رمزا للمقاومة لثباته البطولي في مقاومة القوات الإيطالية».

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وتابعت: «منذ عام 2011 أعلن هذا التاريخ يوما رسميا من العام للتذكير وتكريم أولئك الذين استشهدو خلال النضال من أجل استقلال ليبيا، وسمي هذا اليوم بيوم الشهيد».

واستشهد المختار في سلوق في 16 سبتمبر من العام 1931، وهو الذي ولد في 20 أغسطس 1858 بمنطقة جنزور شرق مدينة طبرق، وجاهد ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا لنحو 20 عامًا حتى استشهد على يد الإيطاليين.