سفارة هولندا تحيي ذكرى يوم الشهيد: عمر المختار رمز للمقاومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:45 مساء
شيخ الشهداء عمر المختار. (الإنترنت).

أحيت السفارة الهولندية لدى ليبيا ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق اليوم الإثنين، ويجري الاحتفال به تكريمًا لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار؛ معتبرة أنه «رمز للمقاومة».

وقالت السفارة إن السادس عشر من سبتمبر (يوم الشهيد)، يوافق ذكرى إعدام شيخ الشهداء عمر المختار في 1931، مضيفة، عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»: «لا يزال (المختار) رمزا للمقاومة لثباته البطولي في مقاومة القوات الإيطالية».

اقرأ أيضًا: في ذكرى «يوم الشهيد»: عمر المختار .. الملحمة والرمز

وتابعت: «منذ عام 2011 أعلن هذا التاريخ يوما رسميا من العام للتذكير وتكريم أولئك الذين استشهدو خلال النضال من أجل استقلال ليبيا، وسمي هذا اليوم بيوم الشهيد».

واستشهد المختار في سلوق في 16 سبتمبر من العام 1931، وهو الذي ولد في 20 أغسطس 1858 بمنطقة جنزور شرق مدينة طبرق، وجاهد ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا لنحو 20 عامًا حتى استشهد على يد الإيطاليين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود