نقاط تفتيش نسائية من أجدابيا إلى النوفلية (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:28 مساء
عناصر الشرطة النسائية في إحدى نقاط التفتيش. (الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن تزويد نقاط التفتيش من أجدابيا حتى النوفلية بعناصر الشرطة النسائية.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة وليد العرفي لـ «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنه تنفيذًا للخطة التي كلف بها وزير الداخلية بالحكومة الموقتة الإدارة العامة للبحث الجنائي. تقرر تزويد نقاط التفتيش بعناصر الشرطة النسائية  بعد ضبط عدد من عمليات تهريب الممنوعات عن طريق العائلات.

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وأوضح العرفي، أنه منعًا للمشاكل أيضًا ولنتمكن من التفتيش الدقيق لسيارات التي تقل العائلات، تم نشر عدد من نقاط التفتيش المشتركة بين الإدارة العامة والشرطة النسائية من أجدابيا حتى النوفلية.

يذكر أن وزارة الداخلية كلفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز ونشر نقاط تفتيش بمدينه أجدابيا ومنطقة الهلال النفطي والطريق الساحلي، للتأمين والتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة.

وفي مايو الماضي، أعلن قسم الشرطة النسائي أن دفعة خريجات جديدة ستلتحق بالقسم بعد إتمام الدورة في معهد تدريب الشرطة ببنغازي.

عناصر الشرطة النسائية في إحدى نقاط التفتيش. (الإنترنت)
عناصر الشرطة النسائية في إحدى نقاط التفتيش. (الإنترنت)
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