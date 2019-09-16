«بلدي زوارة» ينفي عقد اجتماع رسمي مع سفير ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 02:57 مساء
السفير الألماني مع وفد بلدية زوارة، 15 سبتمبر 2019، (حساب السفير على «تويتر»).

نفى المجلس البلدي زوارة، اليوم الإثنين، عقد اجتماع رسمي مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، في تونس، مشيرا إلى من اجتمع أمس مع أوفتش «يمثلون أنفسهم».

وتابع المجلس: «لا علاقة لنا بهذا الاجتماع إطلاقا»، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأمس، التقى أوفتش، «وفدا من زوارة»، وبحث معهم قضايا تتعلق بالأمن والاقتصاد والهجرة.

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شدد أوفتش، خلال الاجتماع، «على أهمية بلدية زوارة، كونها على مفترق الطرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب»، وفق تغريدة على حساب السفير الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف: «يسرنا أن نرحب بوفد من زوارة، حيث تبادلنا الآراء وبشكل شامل، كما واصلنا تطوير خطط التعاون مع هذه البلدية المهمة».

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