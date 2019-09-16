الهلال الأحمر يوزع مبيدات قوارض على سكان هون

جانب من توزيع المبيدات. (الإنترنت).

وزع الهلال الأحمر الليبي أكياس مبيدات قوارض على سكان مدينة هون بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة، اليوم الاثنين.

وأعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن منسوبيها قاموا بتوزيع أكثر من 1000 كيس مبيد للقوارض والحشرات الضارة على المواطنين والمزارعين في هون، مشيرة إلى إعداد وطباعة نشرة خاصة بطريقة الاستعمال والتحذيرات الخاصة بهذه المبيدات خلال استخدامها.

ووضعت الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة خطة لمكافحة القوارض بالمنطقة، بالتعاون مع الهلال الأحمر، منذ 7 سبتمبر الماضي، على أن تنفذ الخطة في عدد من المواقع بالمدينة بإشراف مكتب خدمات النظافة بالمدينة.