الهلال الأحمر يوزع مبيدات قوارض على سكان هون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 02:57 مساء
جانب من توزيع المبيدات. (الإنترنت).

وزع الهلال الأحمر الليبي أكياس مبيدات قوارض على سكان مدينة هون بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة، اليوم الاثنين.

وأعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن منسوبيها قاموا بتوزيع أكثر من 1000 كيس مبيد للقوارض والحشرات الضارة على المواطنين والمزارعين في هون، مشيرة إلى إعداد وطباعة نشرة خاصة بطريقة الاستعمال والتحذيرات الخاصة بهذه المبيدات خلال استخدامها.

ووضعت الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة خطة لمكافحة القوارض بالمنطقة، بالتعاون مع الهلال الأحمر، منذ 7 سبتمبر الماضي، على أن تنفذ الخطة في عدد من المواقع بالمدينة بإشراف مكتب خدمات النظافة بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود