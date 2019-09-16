قتيل و11 جريحا جراء 3 غارات جوية على مواقع «قوة حماية سرت»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 01:13 مساء
آثار الهجوم الجوي على مواقع عسكرية في مدينة سرت، 16 سبتمبر 2019 «عملية بركان الغضب»

أعلن الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية لثلاث غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للقوة في وقت سابق اليوم الإثنين.

وأضاف حديد في تصريح هاتفي الى «بوابة الوسط»، أن الغارات التي شنتها طائرات تابعة للقيادة العامة أسفرت عن مقتل أحد منتسبي القوة وإصابة 11 آخرين أحدهم في حالة خطيرة. وأشار حديد إلى أن القوة منبثقة عن عملية «البنيان المرصوص»التي قضت على معقل تنظيم داعش في المدينة.

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وفي وقت سابق اليوم، تحدثت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيام طيران إماراتي مسير داعم للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت الصفحة صورا لما قالت إنه موقع الهجوم.

بدورها نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس قوله إن «طيران حفتر قصف مواقع القوة داخل سرت».

ومطلع هذا الشهر، فرضت قوة حماية وتأمين سرت حظر التجوال في المدينة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لدواعٍ أمنية، عقب رؤية رتل مسلح لسيارات تابع للقيادة العامة جنوب المدينة.

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