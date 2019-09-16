افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الوحدة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 01:45 مساء
مستشفى الوحدة التعليمي في درنة، (الإنترنت: أرشيفية)

افتتح وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، العيادات الخارجية بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في مدينة درنة، وتحمل اسم «هاشم سلامة»، بعد صيانتها، حسب وكالة الأنباء في البيضاء، أمس الأحد.

وتضم العيادات التخصصات الآتية: «الجراحة العامة، والمسالك، والعظام، والباطني، والجلدية، والأسنان، والعيون، والأطفال، والنساء، والتوليد، وقسم المختبرات الطبية، وقسم الأشعة المتكامل، وغرف غيارات وغرف للحقن، إضافة لغرفة عمليات خاصة بالعيون».

وفي 22 يوليو 2018، أعلنت إدارة المستشفى، التوقف عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة الاشتباكات التي جرت في درنة خلال تلك الفترة، إذ تعرضت الأقسام الطبية للعديد من الأضرار، وكان أكبرها إتلاف محركات توليد الطاقة الكهربائية، حسب بيان سابق للمستشفى.

وقالت الإدارة إنها ستجري أعمال صيانة شاملة، وقد انتهت أولى مراحلها بافتتاح العيادات الخارجية أمس، وينتظر إتمام باقي الأعمال كي يعود المستشفى للعمل بطاقته القصوى.

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