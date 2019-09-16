ضبط «حلوى أطفال» منتهية الصلاحية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 12:19 مساء

ضبط الحرس البلدي في البركة ببنغازي حلوى أطفال منتهية الصلاحية خلال دورية قامت بها وحدة الدوريات بالمركز.

وقال رئيس وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي البركة الرائد أكرم الورفلي إنه من خلال معلومة وردت إلى المركز جرى تسيير دوريات برفقة الرقابة على الأغذية والأدوية إلى محل لبيع الشكولاتة ومستلزمات الأفراح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية - البيضاء، اليوم الاثنين.

وأضاف الورفلي: «وجدنا شكولاتة منتهية الصلاحية يقوم المحل بتفريغها من الكراتين ويضعها في أحواض لكي يقوم ببيعها حتى لا يتم التعرف على صلاحيتها، ووجدنا حلوى للأطفال مجهولة المصدر والصلاحية وبعض لوازم الأفراح منتهية الصلاحية، فضلا عن انعدام نظافة ووجود صراصير وفضلات فئران».

اقرأ أيضًا: مدير أمن بنغازي يناقش «التطورات الأمنية» مع رؤساء مراكز للشرطة

بعد ضبط المخالفات،  جرى إغلاق المحل وإحالة صاحبه إلى التحقيق ومن ثم تم وضعه في السجن إلى حين عرضه على النيابة العامة، بحسب رئيس الوحدة.

وفي أوائل الشهر الجاري، اجتمع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز مع رؤساء  مراكز شرطة البركة والفويهات والحدائق والعروبة والصابري لمناقشة الوضع الأمني، والمشاكل التي تعاني منها هذه المراكز. 

ووعد عبدالعزيز بـ«العمل على تذليل المشكلات للرفع من كفاءة العمل الأمني للمراكز كونها الدائرة الأولى التي ينعقد عليها أي عمل أمني صحيح». كما ناقش «آلية العمل الإداري وربط المراكز بإدارة المديرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود