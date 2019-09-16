مسؤول بـ«سرت للنفط» يتفقد أعمال الصيانة في حقل زلطن

عضو مجلس إدارة «سرت للنفط»، مسعود سليمان يتفقد حقل زلطن، 15 سبتمبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

تفقد عضو مجلس الإدارة للعمليات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان، أعمال صيانة خط إنتاج النفط رقم 4 في حقل زلطن النفطي، ومعمل الغاز، حيث أطلعه فنيو التشغيل على حالة ضواغط الرفع بالغاز، واستمع لشروح وافية حول وضعية الماكينة الضاغطة رقم 40، وبرنامج الصيانة المجدولة لها.

وناقش سليمان، مع مراقب الحقل والمشرفين بمعمل الفرز تحقيق مستهدفات الشركة من إنتاج النفط والغاز والمشاكل التي تواجه العمل، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، زار الحفارة فياض برقن، التي ستنفذ أعمال حفر أحد الآبار الاستكشافية بحقل الرشاد؛ للتأكد من جاهزية الحفارة وطاقمها، وشهادات فحص المعدات المطلوبة للبدء في العمل، إذ أكد طاقم الحفارة جاهزيته للبدء في العمل خلال الأسبوعين القادمين، كما أطلعه مراقب الحقل على مقترحاته بشأن مخيم شركة كوزموا الكورية خلال زيارته لمقرها.

من جهة أخرى أشاد سليمان بتحسن مستوى وجبات الطعام بالحقل، آملا المزيد من التحسين، وقدم توجيهاته بضرورة صرف كميات مناسبة من الأثاث لغرف المستخدمين بالحقول النفطية. وأثناء مغادرته، اطلع على أعمال الصيانة الجارية لبعض أجزاء طريق الحقول وحث المقاول على الإسراع في تنفيذ العمل.