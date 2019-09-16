حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (16 سبتمبر 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 10:58 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار اعتدال الطقس خاصة على مناطق الشمال، موضحا أن أغلب مناطق البلاد مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الدواخل ومناطق الوسط والجنوب بين 31 و36 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح شمالية شرقية فشرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده
السماء قليلة السحب على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تكون صافية على الدواخل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الغد. وتتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل الى 34 درجة مئوية على مناطق إجدابيا ، جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة الأقصى بين 32 و36 درجة مئوية.

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