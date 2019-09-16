سلامة يوجه رسائل من الجزائر لأطراف دولية وليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 09:25 صباحا
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، 4 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

دعا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة جميع الأطراف في ليبيا، وكذا الأطراف الدولية المؤيدة لها، دون أن يسميها، «إلى مزيد من الواقعية، والاعتبار أن لا حل إلا حل سياسي للمسألة الليبية».

وأضاف خلال زيارته إلى الجزائر الأحد، التي التقى خلالها رئيس الحكومة الجزائري نور الدين بدوي، أن «الجزائر لم تتدخل في الشأن الداخلي لليبيا إلا لدعم التقارب والتفاهم بين مختلف الأطراف الليبية»، مؤكدا أن هذا «يقرب بين الموقف الجزائري وموقف الأمم المتحدة».

ويكثف المبعوث الأممي جولاته الدبلوماسية تحسبا لعقد مؤتمر دولي برعاية ألمانيا قريبا ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وبعد يوم واحد من تجديد مجلس الأمن الدولي، الخميس السابق، قرارا يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام، حتى 15 سبتمبر 2020، برئاسة سلامة، زار الأخير الجزائر العاصمة، حيث «تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية مع رئيس الحكومة ووزير خارجية الجزائري صابري بوقادوم».

اقرأ أيضا: خلال لقاء مع سلامة.. رئيس الوزراء الجزائري يجدد دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

وأبلغ رئيس الحكومة الجزائرية، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا «دعم بلاده الثابت» لإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا، في حين دعا الأخير الأطراف الدولية المؤيدة لأطراف ليبية بالتحلي بالواقعية.

وحسب الحكومة الجزائرية في بيان لها السبت، فإن بدوي أكد «الدعم الجزائري الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية، من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا». بدوره أوضح سلامة، أنه «كان من الضروري أن يطلع وزير الخارجية (الجزائري) على واقع التفاصيل الداخلية المتعلقة بالحالة كما هي الآن في ليبيا».

ولفت إلى أن «للجزائر اهتمامات وهموما فيما يخص الأزمة الليبية، وهي مشروعة، بما أنها دولة جوار»، مؤكدا دعمه تصريحات بوقادوم قائلا إن الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف، وأن الوقت كلما قصر كلما كان أفضل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود