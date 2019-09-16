«مالية الوفاق» تناقش ميزانية جهاز النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 08:28 صباحا
الاجتماع الثالث عشر في «مالية الوفاق» لمناقشة ميزانية 2020، 15 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت ‏اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية، أمس الأحد، في حكومة الوفاق، ميزانية العام المقبل لجهاز تنمية واستثمار النهر الصناعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، التي تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وعقد أول اجتماع للجنة، برئاسة الوزير فرج بومطاري، في في 28 أغسطس الماضي، والذي شهد وضع الرؤية الخاصة بوضع الميزانية.

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وترتكز الرؤية خلال تلك المناقشات على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة، مع مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية لإعداد الميزانيات العامة»، حسب بيان سابق للوزارة.

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