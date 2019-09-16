المسماري: معركة العاصمة ستزيد وتيرتها خلال الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 12:25 صباحا
الناطق باسم قوات القيادة العامة أحمد المسماري. (الإنترنت)

قال الناطق العسكري باسم قوات الجيش التابع للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت خلال 72 ساعة الماضية جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم حول الموقف الميداني، أن قوات القيادة العامة مستنفرة وجاهزة لحين صدور أمر من القائد العام بالتحرك، وأنها «تقترب رويدا رويدا من طرابلس، والمعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتدل مرحلة حاسمة جدا، وستسمعون أخبار سارة قريبا».

خلال لقاء مع سلامة.. رئيس الوزراء الجزائري يجدد دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

ولفت إلى أن «تركيا تقدم دعما عسكريا لقوات الوفاق بالطائرات المسيرة، وخطا بحريا وطيرانا بين أنقرة ومصراتة».

وقال إن قواته «رصدت عناصر من مجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة هاربة من مدينة درنة تقاتل في صفوف قوات الوفاق ضد قوات القيادة العامة في طرابلس».

وأشار إلى «ضبط 37 مهاجرا غير شرعي من السودان في المنطقة العسكرية الكُفرة بينهم يمني طلب الذهاب إلى طرابلس فجرى القبض عليه وإيداعه السجن».

مفوضية الأمم المتحدة تدعو إلى تضامن دولي أكبر مع اللاجئين في ليبيا

وتعهد المسماري باستمرار المعارك «حتى القضاء على الإرهابيين»، معتبرا معركة طرابس «عملية مهمة من أجل إنجاح أي عملية سياسية في ليبيا».

وارتفعت وتيرة الاشتباكات جنوب طرابلس منذ الخميس الماضي بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق في المعركة التي دخلت شهرها السادس، وأسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحالف دولي يعلن الحرب على البعوض المصري