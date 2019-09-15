ميناء بنغازي يستقبل 268 حاوية بضائع مختلفة

سفينة بميناء بنغازي, 8 سبتمبر 2019, (ميناء بنغازي)

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، أمس السبت، سفينة نقل الحاويات «لينا أف» للخط الملاحي MSC لوكيلها شركة «ميدي تيرينيان للتوكيلات» الملاحية، وعلى متنها 181 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في بيان للميناء اليوم، إن أرصفة الميناء استقبلت أيضا السفينة «هانسا» للوكيل الملاحي شركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية، على متنها 87 حاوية بضائع مختلفة.

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كانت الحكومة الموقتة أعلنت يوم الخميس 5 سبتمبر الحالي، أنها اعتمدت قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010، وعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.