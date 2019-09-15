دورة تدريبية للمعلمين في بني وليد استعدادا للعام الدراسي المقبل

الدورة التدريبية للمعلمين في بني وليد استعدادا للعام الدراسي. (الإنترنت)

بدأت مراقبة التعليم في بني وليد الدورة، اليوم الأحد، دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المسند إليهم جداول دراسية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 2020-2019.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والتواصل بالمراقبة، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» أن الدورة تستهدف تدريب وإطلاع المعلمين على مناهج «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء».

وذكر صالح أن الدورة ستستمر لمدة أسبوعين خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة بعدد من التجمعات التالية منها: تجمع ثانوية 17 فبراير (العلوم الأساسية سابقاً) - معلمين مرحلة التعليم الأساسي، وتجمع ثانوية الشهيد حافظ المدني معلمين مرحلة التعليم الثانوي.