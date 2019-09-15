وكيل «داخلية الوفاق» يبحث تطورات الأوضاع الأمنية بمرزق واحتياجات النازحين منها

وكـيل وزارة الداخلية عميد خـالد مـازن، مع لجنة الـمهجرين والـنازحين بـمدينة مـرزق, 15 سبتمبر 2019 (داخلية الوفاق)

بحث وكـيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خـالد مـازن، صـباح الـيوم الأحـد، مع لجنة الـمهجرين والـنازحين بـمدينة مـرزق، آخر تطورات الأوضاع الأمنية في المدينة

وناقش الاجتماع الـذي عـقد بـديـوان وزارة الـداخلية بـطرابلس، أوضـاع الـنازحين والـمهجرين مـن الـمدينة, بـالإضـافة لـعدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم مـرزق.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

المجلس الرئاسي يعلن مرزق «مدينة منكوبة» ويدعو لحماية السكان من الأعمال الحربية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الخميس الماضي، قرارا اعتبر بموجبه مرزق جنوب غرب البلاد «مدينة منكوبة» جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة.

ودعا المجلس الرئاسي في القرار الذي نشره المكتب الإعلامي الجهات المعنية كافة إلى «اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية والعدائية وغيرها ومساعدتهم على تجاوز آثارها».