خارجية الوفاق: ربط القنصليات بمنظومة موحدة.. واستخدام التقنية

جانب من الاجتماع (الإنترنت)

قررت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، توحيد كافة الإجراءات القنصلية، وربط القنصليات بمنظومة موحدة، واستخدام التقنية في كافة المعاملات.

جاء ذلك خلال اجتماعات ترأسها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، بحضور عدد من القناصل العاملين والمكلفين في الخارج، خلال الفترة من 9-11 سبتمبر 2019، حسب ما ذكرته إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقشت الاجتماعات، التي حضرها قناصل كل من مرسيليا والإسكندرية والدار البيضاء وجدة وميلانو وصفاقس ومانشستر وإسطنبول والقاهرة، دراسة المشاكل التي تواجه القنصليات وكيفية التغلب عليها، والاتفاق على الكثير من المواضيع التي تخص المواطن الليبي، وتوحيد كافة الإجراءات القنصلية، وربط القنصليات بمنظومة موحدة، واستخدام التقنية في كافة المعاملات. كما تم اعتماد القنصلية العامة إسطنبول قنصلية نموذجية يحتذى بها.