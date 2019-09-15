خلال لقاء مع سلامة.. رئيس الوزراء الجزائري يجدد دعم الحل السياسي للأزمة الليبية

رئيس الوزراء الجزائري يلتقي غسان سلامة. ( صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»).

جددت الجزائر دعمها جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وذلك خلال استقبال الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي، الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

جرى اللقاء بحضور وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم، أمس السبت، وتبادل الحضور خلاله وجهات النظر حول الأزمة الليبية. وأكد الوزير الأول الجزائري «دعم بلاده الثابت جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا».

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وطالب بوقادوم في تصريحات، الجمعة الماضي، بوقف إطلاق النار في طرابلس، والتوصل إلى حل ليبي - ليبي، واحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.