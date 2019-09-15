السفير الألماني يناقش قضايا الهجرة والاقتصاد مع وفد من زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 11:46 صباحا
السفير الألماني مع وفد بلدية زوارة. (حساب السفير على «تويتر»).

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، اليوم الأحد، مع وفد من بلدية زوارة، قضايا الأمن والاقتصاد والهجرة.

وشدد أوفتش، خلال استقباله الوفد على أهمية بلدية زوارة «كونها على مفترق الطرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب»، وفق حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

اقرأ أيضًا: سلامة وأوفتش يطالبان بعودة المسار السياسي «في أسرع وقت»

وأضاف: «يسرنا أن نرحب بوفد من زوارة، حيث تم تبادل الأراء و بشكل شامل لمسائل الأمن و الاقتصاد و الهجرة». وتابع: «واصلنا تطوير خطط التعاون مع هذه البلدية المهمة».

وسبق أن أكد السفير أوفتش اهتمامه الخاص بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، إذ التقى خلال الأشهر الماضية مسؤولي بلديات مصراتة وغريان، وكذلك وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر في مارس الماضي.

وخلال هذه اللقاءات، شدد على أن بلاده مهتمة بـ«دعم الحكم المحلي في ليبيا ودعم جميع الجهود والمبادرات من أجل الاستقرار في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحالف دولي يعلن الحرب على البعوض المصري