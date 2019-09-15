الأرصاد: طقس معتدل شمالًا يميل للارتفاع جنوبًا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال، إذ تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، بينما لا تتجاوز 34 درجة مئوية على الدواخل.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على مناطق الوسط الجنوب، إذ تسجل بين 34 و40 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق الخليج والشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/ ساعة مثيرة للغبار، حسب النشرة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها بين 40 و60 كلم/ ساعة، مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل إلى 34 درجة على الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط مساءً على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على غدامس.