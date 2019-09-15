درنة تستضيف المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل

استضافت مدينة درنة فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل، الذي نظمه مستشفى الوحدة التعليمي وكلية الطب فرع درنة، وتحت إشراف وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وبحث المؤتمرالمستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، كما شمل المؤتمر عديد النشاطات، منها إلقاء محاضرات علمية من قبل نخبة من الخبراء والأساتذة من مختلف المدن الليبية، وعرض عديد البحوث العلمية والأوراق البحثية.

كما أُقيمت العديد من ورش العمل في مجال الجلدية والتجميل وافتتاح معرض متكامل لشركات الأدوية والمعدات الطبية لعدد من الشركات المتخصصة والمهتمة بالجانب الطبي.

وشهد المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل حضور نخبة من الأطباء والاستشاريين من مختلف مناطق ليبيا.