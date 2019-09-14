السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 10:39 مساء
السراج مع ممثلي قطاع الرياضة ضمن جلسات التشاور الوطني, 14 سبتمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم السبت، مع قيادات قطاع الشباب والرياضة سبل الخروج من الأزمة الراهنة المتمثلة في حرب طرابلس، في إطار جلسات التشاور الوطني، بحضور نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، وفق بيان اليوم، إن عقد الاجتماع بهدف «التفكير معاً في أنجع السبل للخروج من الأزمة».

وأضاف أن المعركة لن تتوقف «بالتوقف عن القتال.. هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، دون التفريط في المبادئ».

السراج يعقد لقاءً تشاوريًّا مع أعضاء مجلس النواب «لصياغة رؤية وطنية مشتركة»

وعقد السراج من قبل عددا من اللقاءات بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، ضمن مجموعة من جلسات التشاور الوطني، كان أبرزها مع عدد من أعضاء مجلس النواب ونخب وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية.

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