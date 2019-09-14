إعادة افتتاح 3 عيادات بطبرق بعد تطويرها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 سبتمبر 2019, 08:09 مساء
مراسم افتتاح 3 عيادات بطبرق بعد تطويرها, 14 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

افتتحت وزارة الصحة، بالحكومة الموقتة، ثلاث عيادات رئيسية تابعة لإدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق، بعد إعادة تطويرها في العام الحالي، وإضافة نظام الرعاية الصحية الأولية إليها لأول مرة.

وتعد عيادات «الجهاد، المختار، المنارة» من أهم أركان القطاع الصحي في طبرق، نظرًا لتردد عدد كبير من أهالي البلدية عليها، إذ تم دعم أقسامها التشخيصية والعلاجية بأحدث المستلزمات والمعدات الطبية.

حضر حفل الافتتاح وزير الصحة سعد عقوب عبد الرازق، ورئيس المجلس التسييري طبرق فرج هاشم بالخطابية، ووكيل الشؤون الفنية والخدمات بوزارة الصحة نوري فرج عبدالرحمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون نخلة والحصاد «معاناة».. أوجلة تعيش «كابوسا» في موسم «الخير»