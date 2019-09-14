إعادة افتتاح 3 عيادات بطبرق بعد تطويرها

مراسم افتتاح 3 عيادات بطبرق بعد تطويرها, 14 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

افتتحت وزارة الصحة، بالحكومة الموقتة، ثلاث عيادات رئيسية تابعة لإدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق، بعد إعادة تطويرها في العام الحالي، وإضافة نظام الرعاية الصحية الأولية إليها لأول مرة.

وتعد عيادات «الجهاد، المختار، المنارة» من أهم أركان القطاع الصحي في طبرق، نظرًا لتردد عدد كبير من أهالي البلدية عليها، إذ تم دعم أقسامها التشخيصية والعلاجية بأحدث المستلزمات والمعدات الطبية.

حضر حفل الافتتاح وزير الصحة سعد عقوب عبد الرازق، ورئيس المجلس التسييري طبرق فرج هاشم بالخطابية، ووكيل الشؤون الفنية والخدمات بوزارة الصحة نوري فرج عبدالرحمن.