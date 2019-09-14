صور.. انطلاق امتحان الزمالة الليبية للجراحة العامة لأول مرة في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 سبتمبر 2019, 06:45 مساء
امتحان الزمالة الليبية للجراحة العامة في طبرق, 14 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

انطلق، صباح اليوم السبت، امتحان الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة، الذي ينعقد لأول مرة في مدينة طبرق بفندق «دار السلام»، وبرعاية مركز طبرق الطبي، وعلى مدار يومين.

قال معتز الحاسي، مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الامتحان ينقسم إلى جزأين الأول شفوي أُقيم اليوم، فيما يقام غدًا امتحان العملي، بقسم الجراحة بمركز طبرق الطبي.

وأضاف الحاسي، أن 31 طبيبًا من مختلف مناطق ومدن ليبيا تقدموا للامتحان تحت إشراف 17 طبيبًا ممتحنًا من داخل ليبيا وخارجها، لافتًا إلى أن الزمالة في تخصص الجراحة العامة تعادل درجة الدكتوراه في ليبيا.

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