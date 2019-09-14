نساء تاورغاء يستعدن للمسار الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 06:11 مساء
دورة تدريبية حول مشاركة نساء تاجوراء فى المسار الانتخابى, 7 إلى 10 سبتمبر (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية حول مشاركة نساء تاورغاء فى المسار الانتخابى، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

ووفق بيان للمفوضية اليوم، استهدفت الدورة التي أقيمت بالعاصمة التونسية عدداً من النساء المواطنات بمدينة تاورغاء ، من أجل دعم مشاركتهن فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وزيادة توعيتهم بآليات العملية الانتخابية.

وتضمنت الدورة عددا من المحاور قدمتها الدكتورة راضية المعداني حول المفهوم العام للديمقراطية، وآلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وصلاحيتها، والتعريف بوحدة دعم المرأة بالهيكل الإداري للمفوضية، ومناقشة عرض استبيان مشاركة المرأة ودورها فى الانتقال السياسي، وكيفية تعزيز مشاركة نساء تاورغاء فى الانتخابات.

كما تناولت الدورة التدريبية محاضرة للخبيرة سامية المحجوب، شملت جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع الاجتماعى وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة، والمصدق عليها من قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها.

صاحب البرنامج التدريبي حلقات تحفيزية للدعم النفسى لنساء تاورغاء ، من أجل دعمهن في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

في سياق متصل قامت المنظمة الدولية للنظم الانتخابية بتدريب مرافقي المستهدفات لمدة يومين ضمن برنامج «الرجل الحليف للريادة النسائية».

وفى ختام الدورة التدريبية أشادت المشاركات بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية والفريق المشرف على الدورة فى إتاحة الفرصة لهن للمشاركة، وأوصت المشاركات جميعهن على ضرورة عقد دورات وندوات أخرى قادمة من أجل دعم النساء فى الانتخابات المقبلة.

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