ترهونة تشيّع المقري آمر اللواء التاسع ومحسن الكاني وشقيقه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 03:50 مساء
تشيّع آمر اللواء التاسع والنقيب محسن الكاني وشقيقه (وال)

شيع المئات من أهالي مدينة ترهونة، ظهر اليوم السبت، آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبد الوهاب المقري، والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني، وشقيقه الجندي عبد العظيم الكاني.

وحضر مراسم التشييع الذي أقيم بساحة الشهداء في ترهونة، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد خالد المحجوب، حسب وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء.

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ونعت القيادة العامة، آمر اللواء التاسع والقائد الميداني باللواء وشقيقه أمس الجمعة، وقالت إنهم «استشهدوا إثر قصف جوي من قبل الطيران التركي المسير الداعم لحكومة الوفاق في محور السويحلي بطرابلس».

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