الملفات الخدمية على مائدة السراج وعميد بلدية زوارة

جانب من الاجتماع، 14 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي.

وحسب منشور لـ«مكتب السراج الإعلامي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الاجتماع بحث عددا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع التي تنفذها البلدية، كما تم بحث الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مشكلة القمامة بعد أن تم نقل الاختصاصات للبلدية.

اقرأ أيضا: أربعة ملفات في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي وعميد بلدية زليتن

كان الرئيس أصدر تعليمات تنص على نقل الاختصاصات فيما يخص مشكلة القمامة إلى البلديات، وتوفير كل ما يلزم من دعم لتتمكن البلدية من التعامل مع هذه المشكلة، وجدد تحذيره من تداعيات هذه المشكلة على الصحة العامة وضرورة التعجيل بمعالجتها.