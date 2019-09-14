الأرصاد تحذر: ارتفاع الموج أربعة أمتار على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى بحرية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، مشيرا إلى أن «ارتفاع الموج يصل اليوم إلى أربعة أمتار على ساحل درنة».

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن «رياحا شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، تكون نشطة إلى قوية وتتراوح سرعتها ما بين 15 - 30 عقدة».

الساحل من رأس أجدير إلى رأس لانوف:

قليلة السحب تتكاثر على ساحل سرت أحيانا، والرياح شمالية شرقية بوجه عام تتحول يوم الغد إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعتها ما بين 10 - 15 عقدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومترين، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 27 - 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.