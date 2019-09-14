الأرصاد: الطقس معتدل شمالا.. وأمطار على الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالا في درجات الحرارة على مناطق الشمال، حيث تتراوح ما بين 26 - 33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة على الدواخل، بينما تميل إلى الارتفاع على مناطق الوسط والجنوب، حيث تسجل ما بين 34 - 40 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن الرياح تنشط على مناطق الخليج والشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها 40-60 كم/ساعة، مثيرة للغبار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 - 33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها 40 - 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 - 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل إلى 34 درجة على الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 - 38 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على غدامس.