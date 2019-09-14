مؤسسة النفط تناقش مع مسؤولي شركة سرت معدلات الإنتاج في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:36 صباحا
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط ومسؤولي شركة سرت. (مؤسسة النفط)

عقدت مؤسسة النفط، اجتماعها الفني الثاني مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمرسى البريقة؛ لمناقشة أنشطة الشركة وبرامجها الحالية والمقترحة للسنوات القادمة.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع استعرض نشاط إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومناقشة معدلات الإنتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب في الفترة المتراوحة بين مارس 2019 ويوليو 2019، إضافة إلى الاطلاع على حسن سير عمليات نقل الغاز وتزويده، وتطرق أيضا إلى مختلف الدراسات المكمنية المنفذة، التي تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل.

وناقش المجتمعون أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات العشر المقبلة ومستهدفات وبرامج عام 2020، وصيانة وإصلاح الآبار ونتائج عمليات الصيانة، التي منها النتائج المشجعة لصيانة البئر الأفقية C318H_6 باستخدام جهاز التحكم في إنتاج المياه المنتجة ICD، وفق البيان.

وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط، مدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، ومدير إدارة تطوير الاحتياطي نور الدين الشقمان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، وعدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية، وممثلون عن شركة تقنية للأعمال الهندسية، ومعهد النفط الليبي، وشركة الجوف، وشركة الحفر الوطنية.

وعن شركة سرت حضر كل من رئيس مجلس الإدارة ناجي أحفاف، وعضو مجلس الإدارة للعمليات مسعود سليمان، وعضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات عصام أبوحجر، وعدد من مديري الإدارات ومختصين من الشركة.

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط ومسؤولي شركة سرت. (مؤسسة النفط)
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