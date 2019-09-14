«خارجية الوفاق» تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 14 سبتمبر 2019, 02:31 صباحا

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي الذي توفي الجمعة في تونس عن عمر يناهز 72 عاما.

وعين الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، السفير الراحل صلاح الدين الجمالي، مبعوثا خاصة إلى ليبيا منذ أكتوبر ،2016 بإجماع الدول الأعضاء، وهي المهمة التي استمر فيها إلى أن وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقدم وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مساء الجمعة، تعازيه ومواساته لأسرة السفير الراحل صلاح الدين الجمالي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الجمالي التحق بالوزارة العام 1973، وتقلد فيها عديدا من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج، ومن بينها: كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، سفير تونس على التوالي بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وليبيا، وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كب كيك الموز