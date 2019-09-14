«خارجية الوفاق» تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي الذي توفي الجمعة في تونس عن عمر يناهز 72 عاما.

وعين الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، السفير الراحل صلاح الدين الجمالي، مبعوثا خاصة إلى ليبيا منذ أكتوبر ،2016 بإجماع الدول الأعضاء، وهي المهمة التي استمر فيها إلى أن وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقدم وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مساء الجمعة، تعازيه ومواساته لأسرة السفير الراحل صلاح الدين الجمالي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الجمالي التحق بالوزارة العام 1973، وتقلد فيها عديدا من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج، ومن بينها: كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، سفير تونس على التوالي بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وليبيا، وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.