عقيلة صالح يلتقي أعيان ومشايخ بلدية الكفرة

عقيلة صالح يلتقي أعيان ومشايخ بلدية الكفرة (الإنترنت)

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة، وفدا من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة، وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة بحضور معالي وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز.

واستعرض الوفد احتياجات بلدية الكفرة، مؤكدا تمسك البلدية بشرعية مجلس النواب والحكومة الموقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب الليبي.

وقال المستشار صالح إن «الواقع في ليبيا اليوم يحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية، وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى، والأخذ في الاعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية، بأن الخيار الأول والأخير للشعب الليبي، الذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنه».

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وأضاف أن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز، الذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية، التي تحتاج منا كمسؤولين أن نُقدم لها كل الخدمات الضرورية، شاكرا زيارتهم ووقوفهم مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية.

وفي ختام اللقاء، قدم أعيان ومشايخ الكفرة شهادة شكر وتقدير لفخامة رئيس مجلس النواب، تقديرا منهم لمواقفه الوطنية والسياسية الثابتة.