وفاة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 07:40 مساء
مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير التونسي الراحل صلاح الدين الجمالي. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي اليوم، الجمعة، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير التونسي صلاح الدين الجمالي، عن عمر يناهز 72 عاما، قضى أغلبها في العمل بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، التي نعته في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتقدم وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ووكلاء الوزارة صبري البشطبجي وحاتم الفرجاني، والعاملون بوزارة الخارجية التونسية، تعازيهم ومواساتهم لأسرة السفير الراحل صلاح الدين الجمالي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الجمالي التحق بالوزارة العام 1973، وتقلد فيها عديدا من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج، ومن بينها: كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، سفير تونس على التوالي بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وليبيا، وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.

وعين الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، السفير الراحل صلاح الدين الجمالي، مبعوثا خاصة إلى ليبيا منذ أكتوبر ،2016 بإجماع الدول الأعضاء، وهي المهمة التي استمر فيها إلى أن وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن السفير صلاح الدين الجمالي حصل على وسام الجمهورية ووسام الاستقلال، ونال درجة الدكتوراه في الجغرافيا من جامعة السوربون بباريس، وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية. مشيرة إلى أنه أهدى مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية، التي تحتوي على أكثر من ألفي كتاب ونشرية.

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