معيتيق يبحث تحسين ظروف إقامة النازحين من حرب طرابلس

نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزيري الدولة لشؤون النازحين والحكم المحلي, 12 سبتمبر 2019 (وزارة الحكم المحلي)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أمس الخميس، مع وزيري الدولة لشؤون النازحين والحكم المحلي، خيارات تحسين ظروف إقامة اللاجئين في أماكن أكثر ملاءمة، وأهمية متابعة توزيع مخصصات بلديات الجنوب الليبي لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين بالمناطق المتضررة.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، اليوم، استعرض الوزيران خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الموقف العام لأعداد النازحين من حرب العاصمة، وأماكن وجودهم بعدد من المدارس داخل مدينة طرابلس.

في سياق متصل ترأس عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري، أمس، اجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر وأعضاء الأمانة.

ووجه عماري إلى أهمية فتح الباب أمام البلديات كي تسهم بمقترحاتها وملاحظاتها في إعداد جدول أعمال المجلس في اجتماعه القادم، الذي بدأ الإعداد له، بهدف ضمان تواصل المجلس الفعال بمجالس البلديات.

وبحث الاجتماع آلية تنسيق العلاقة بين المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووزارة الحكم المحلي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، بعد الاتفاق على تحديد الأولويات ووضع الأهداف والخطط لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للمجالس البلدية، وفق بيان آخر لوزارة الحكم المحلي.