بلدية بنغازي تفتح مسارات أربعة طرق لتخفيف الزحام

اجتماع المجلس التسييري بنغازي لمناقشة إزالة الاختناقات المرورية (أرشيفية: المكتب الإعلامي)

أعلنت بلدية بنغازي العمل على فتح عدد من مسارات الطرق والشوارع في المدينة؛ بهدف حل الاختناقات المرورية والتخفيف من الازدحام.

وذكرت البلدية في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المسارات هي: «امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري إلى الرابع إلى مسار الطريق الدائري السادس مرورا بالطريق الدائري الخامس، وامتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس، واستكمال فتح مسار شارع الكويت من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس، وازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة (جزيرة الطائرة) إلى شارع جمال عبدالناصر (طريق الهواري).

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وتهيب البلدية بالمواطنين ممن لديهم مبان أو أكشاك أو آليات أو أي عوائق واقعة في المسارات المذكورة ضرورة إزالتها، وعدم إقامة أي عوائق جديدة، مشددة على «تحمل المخالفين كل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم إزالة العوائق».

يذكر أن بلدية بنغازي سبق لها وأن أصدرت العديد من الإعلانات والمخاطبات التي تطالب فيها مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة بإزالة هذه العوائق والمظاهر التي تسيء للمظهر العام للمدينة وتعيق حركة السير وتعرقل تنفيذ المشاريع ولكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة من قبل البعض.

وأعلنت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال الإزالة بقوة القانون، ومصادرة المواد المعروضة للبيع بالمخالفة وفقا لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.