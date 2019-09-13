إصابة 3 مصريين بحروق نتيجة تنظيف السيارات بالوقود في بنغازي

مشهد من آثار حريق سابق ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

أصيب ثلاثة مصريين من العمالة الوافدة في بنغازي، بإحدى ورش الميكانيكا وغسل السيارات بحروق نتيجة تنظيف السيارات بالوقود والإهمال في الأبيار.

وجرى نقل عيسى محمد عبدالمجيد (19 عامًا)، ومحمد ياسر (18 عامًا) وأحمد الطيب صابر (17 عامًا)، إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، نتيجة تعرضهم للحروق بسبب تنظيفهم السيارات بالوقود، وإشعال السجائر أثناء عملية التنظيف، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهم وإصابتهم بحروق.

ويستخدم الكثير من العاملين بالورش وغسل السيارات المواد القابلة للاشتعال في عمليات التنظيف كالوقود والكيروسين، كما يحملون السجائر المشتعلة أثناء عملهم، وهو ما يؤدي إلى تسجيل كثير من حالات الحروق نتيجة الإهمال في الورش.