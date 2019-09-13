هيئة البحث عن المفقودين تبدأ عملها في تاورغاء الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 01:19 مساء

تعتزم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، وفق خطة عملها، البدء في البحث بمنطقة تاورغاء، انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وزار رئيس الهيئة، كامل أبو بكر، المجلس البلدي مصراتة، للتنسيق بشأن أعمال الهيئة، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وحسب البيان، سينسق الفريق المختص بعمل البحث، مع المنطقة العسكرية الوسطى، والمجلس المحلي تاورغاء، وجهات الاختصاص.

وأكد عميد البلدية، مصطفى كرواد، وأعضاء المجلس، أهمية الطرح الذي قدمه أبو بكر في هذا السياق، مشيرين إلى دعمهم لعمل الهيئة، لانعاكسه بصورة إيجابية على الأوضاع الأمنية والمجتمعية.

استجابة «الرئاسي»
وسبق أن طالب عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، أن تباشر الهيئة عملها في المدينة، كما طلب أيضا، صرف دفعات جديدة من التعويضات للمتضريين من نازحي تاورغاء.

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وتسعى الهيئة، إلى دعم خطة عودة نازحي تاورغاء، وتنفيذ اتفاق المصالحة بين المدينة ومصراتة. وفي 24 سبتمبر 2018، أصبحت هيئة مستقلة عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، التي تشكلت في السابق بقرار من المجلس الرئاسي.

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