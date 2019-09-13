حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (13 سبتمبر 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، إذ تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 35 على الدواخل وتكون على مناطق الوسط والجنوب بين 36 و41 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا منذ الغد على أغلب المناطق، خاصة غرب ليبيا، كما تنشط الرياح أحيانا على بعض مناطق الشمال الشرقى؛ مما يتسبب في إثارة الغبار، ومازالت تتكاثر السحب اليوم مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا، مما تسبب في إثارة الغبار على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل إلى 35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

تتكاثر السحب مساء اليوم على غدامس والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح جنوبية شرقية على غدامس وغات، معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية على باقي المناطق، معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 36 درجة مئوية على مناطق الجفرة والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و38 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا غدا.