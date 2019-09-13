المجلس الرئاسي يرحب بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

السراج خلال اجتماعه التشاوري الثاني مع رئيس المجلس الأعلى للدولة. (حكومة الوفاق عبر الفيسبوك)

رحب المجلس الرئاسي، بقرار مجلس الأمن بشأن «تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».

وأكد المجلس في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن حكومة الوفاق ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرةي والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي,

وأكد المجلس أيضا «ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى وتطبيق العقوبات(...)».

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وقال المجلس إن «الطرف المعتدي قام بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وقوض العملية السياسية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في 14 من أبريل الماضي سعيا منه لترسيخ حكم الفرد العسكري الدكتاتوري وعائلته، ولا يمكن اعتباره شريكا موثوقا لأي سلام قادم»، وفق البيان.

وأكد المجلس أن «حكومة الوفاق لديها العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية والخبرات الدولية في هذا المجال».

ولفت المجلس إلى «التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في مقترح إجراء التدقيق والمراجعة والفحص فيما يتعلق باحتياطات المصرف المركزي ومصروفاته».