المشري يناقش مع سفراء 29 دولة عربية وأفريقية في تركيا سبل العودة للمسار السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس، سفراء وممثلي 29 دول عربية وأفريقية لدى تركيا، في اجتماع موسع عقد بمدينة أنقرة التركية، لاطلاعهم على «آخر التطورات السياسية في البلاد وتوضيح رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا».

وذكر بيان لمجلس الدولة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «المشري رد خلال الاجتماع على تساؤلات المشاركين وتبيان الآثار السلبية المترتبة على العدوان على طرابلس، وسبل العودة للمسار السياسي بعد صد العدوان».

وأضاف البيان أن «اللقاء شارك فيه سفراء وممثلي دول كل من الجزائر، وتونس، ومصر، والمغرب، والأردن، وقطر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، والعراق، والصومال، وعمان، وتشاد، وروندا، وبوروندي، والكاميرون، وبنين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ونيجيريا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وغينيا، وغانا، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وعميد السفراء في تركيا سفير ليبيا عبد الرزاق مختار، وعميد سفراء أفريقيا بتركيا، ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا».