المشري يناقش مع سفراء 29 دولة عربية وأفريقية في تركيا سبل العودة للمسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 01:11 صباحا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس، سفراء وممثلي 29 دول عربية وأفريقية لدى تركيا، في اجتماع موسع عقد بمدينة أنقرة التركية، لاطلاعهم على «آخر التطورات السياسية في البلاد وتوضيح رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا».

وذكر بيان لمجلس الدولة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «المشري رد خلال الاجتماع على تساؤلات المشاركين وتبيان الآثار السلبية المترتبة على العدوان على طرابلس، وسبل العودة للمسار السياسي بعد صد العدوان».

وأضاف البيان أن «اللقاء شارك فيه سفراء وممثلي دول كل من الجزائر، وتونس، ومصر، والمغرب، والأردن، وقطر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، والعراق، والصومال، وعمان، وتشاد، وروندا، وبوروندي، والكاميرون، وبنين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ونيجيريا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وغينيا، وغانا، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وعميد السفراء في تركيا سفير ليبيا عبد الرزاق مختار، وعميد سفراء أفريقيا بتركيا، ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبح السرطان يسيطر على نيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر