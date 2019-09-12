العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» تتحدث عن مصير «سيرقوة»

يسلط العدد 199 من جريدة «الوسط» الضوء على جمود الموقف العسكري على محاور القتال بتخوم العاصمة طرابلس لليوم الـ157 مع استمرار التحركات الدولية الرامية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية، وكان أبرز هذه التحركات من جانب برلين، التي تجري مشاورات واسعة مع الشركاء الدوليين، في المقابل تتحدث عن ضرورة عقد مؤتمر بين الأطراف الليبية ليكون نواة للحل، وهو ما يصطدم بمخاوف من تكرار حوارات داخلية سابقة باءت بالفشل وسط استمرار الفجوات السياسية والعسكرية والأمنية.

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وتنشر«الوسط» حوارا مع مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، الرائد طارق رجب الخراز، الذي اتهم جهات لم يسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار في بنغازي بعمليات إرهابية وعمليات تصفية عندما تسنح لهم الفرصة، معتبراً أن لديهم أهدافاً سياسية ومآرب أخرى ويحاولون السيطرة على مفاصل الدولة ومحاربة القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية.

أما رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق وداد أبو النيران، فقد كشفت في حوار إلى «الوسط» عزم الوزارة على زيادة رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بوزارة الصحة في شهر يناير 2020، واحتساب الفروقات منذ صدور قرار الزيادة حتى الشروع في صرفها. كما يتحدث المدير العام لمركز طبرق الطبي، د. فرج الجالي، في حوار آخر عن مساع المركز لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية وأهم التحديات التي تواجهه.

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ومن أوجلة، ترصد «الوسط» معاناة مزارعي النخيل من كساد هذا الموسم رغم غزارة الإنتاج، على الرغم من أسعار التمور التي لا تتلاءم -في نظرهم- مع تكلفة الإنتاج وغلاء المعيشة.

وتسلط «الوسط» الضوء على تقرير لوكالة فرنسية صنف الاقتصاد الليبي ضمن الاقتصادات المفترسة في أفريقيا، بسبب استثماره الضئيل في التنمية البشرية بما يتناسب مع ثروات ليبيا وإجمالي الدخل الفردي، الأمر الذي يؤثر في رفاهية المواطن.

أما في الصفحات الاقتصادية، فتجري «الوسط» قراءة للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي حول الإنفاق والإيرادات العامة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، التي كشفت ارتفاعا في الإيرادات النفطية والسيادية خلال 8 أشهر إلى 21.8 مليار دينار إجمالي، بزيادة 1.1 مليار دينار على الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال ثمانية أشهر 24.9 مليار دينار، محققا فائضا يقدر بـ6.2 مليار دينار عن التقديرات المتوقعة خلال الفترة نفسها.

وتبرز الصفحات الثقافية والفنية، وفاة الفنان، عمر أحمد القلال، بعد رحلة طويلة من العطاء، عن عمر يناهز 79 عاما، والذي عرف كصاحب بصمات واضحة في التمثيل والإخراج المسرحي، كذلك ختام مهرجان «البندقية السينمائي»، الذي أعلنت جوائزه مساء السبت الماضي وحصدت السينما العربية خلاله 7 جوائز لثلاثة أفلام مختلفة.

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وتبرز الصفحات الرياضية المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي المصري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وأيضا المواجهات الأفريقية لممثلي ليبيا عندما يواجه النصر نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمواجهة المنتظرة بين فريق الاتحاد ضد حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.