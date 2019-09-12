البعثة الأممية: إجلاء 98 لاجئا إلى إيطاليا

نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو. (البعثة الأممية في ليبيا)

ودع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، 98 لاجئا تم إجلاؤهم من ليبيا إلى إيطاليا بواسطة مفوضية اللاجئين.

وقال الحلو في فيديو نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر «فيسبوك»، إن توطين اللاجئين المعرضين للخطر في بلدان آمنة توفر لهم السلامة والحماية التي يحتاجونها، بمثابة نافذة حياة لهم.

وطالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد من المهاجرين من ليبيا، معربة عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة طرابلس، بحسب «فرانس برس».

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وتقدر الأمم المتحدة نحو 4900 لاجىء ومهاجر محتجزون حاليًا في مراكز إيواء تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بينهم 3500 موجودون في مناطق مجاورة لنقاط ساخنة تشهد معارك، وتشير المنظمة الدولية إلى أن الكثير منهم موجودون في مراكز اعتقال غير رسمية، ويعيشون بأوضاع مزرية.