إجراء 68 عملية قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي خلال أسبوع

إحدى العمليات الجراحية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أجرى الطبيب الزائر بمركز طبرق الطبي الأستاذ الدكتور إبراهيم بدر الزوي أحد أطباء القلب بمستشفى أدمنتون بكندا، نحو 68 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية لمرضى يعانون مشاكل في القلب بالمركز خلال الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول الإعلامي بمركز طبرق الطبي، معتز الحاسي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس إن عمليات القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية أجريت لمرضى من مدن طبرق ودرنة وبنغازي والبيضاء وشحات والكفرة وطرابلس وأجخرة وغيرها.

وأكدت الحاسي أن عمليات القسطرة جرت بمتابعة دقيقة من أطباء قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي بقيادة الدكتور عادل سعيد والدكتور أحمد سحنون بالإضافة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي في إطار الخطة التي وضعها مدير عام مركز طبرق الطبي لتطوير الخدمة العلاجية بالمركز واستضافة الأطباء الزوار في مختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية للمرضى بالداخل، بالإضافة لتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وشهد مركز طبرق الطبى خلال الفترة القليلة الماضية افتتاح عدة أقسام منها قسم الأورام وجراحة الصدر والقسطرة القلبية، بالإضافة لزيارة عدد كبير من الأطباء الزوار في مختلف التخصصات الطبية.