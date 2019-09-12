جامعة طبرق تكرم رئيس المجلس التسييري للبلدية وآمر المنطقة العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 12 سبتمبر 2019, 06:29 مساء
تكريم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وآمر المنطقة العسكرية. (الإنترنت)

كرمت جامعة طبرق، صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة لمساهمتهما الكبيرة في إعادة فتح أبواب الجامعة من جديد وإنهاء الأزمة التي استمرت أكثر من شهرين.

وأثنى الرئيس المكلف بتسيير أمور الجامعة الدكتور حسن علي حسن في كلمته خلال حفل التكريم على دور بلدية طبرق والمنطقة العسكرية في استقرار المؤسسات كافة الموجودة داخل البلدية وفي مقدمتها جامعة طبرق.

وشدد الدكتور حسن علي حسن في كلمته على ضرورة إبعاد جامعة طبرق والمؤسسات العلمية عن النزاعات القبلية «لأن قطاع التعليم في ليبيا ما زال جيدا خلافا عن بقية قطاعات الدولة الأخرى»، حسب المكتب الإعلامي للجامعة طبرق على «فيسبوك».

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كانت مجموعة من الشبان المسلحين في مدينة طبرق أغلقت في 25 مايو الماضي مقار الإدارة العامة وكليات الجامعة بالمدينة، اعتراضا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفا للرئيس السابق، الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصل المجلس التسييري ومجلس الحكماء ببلدية طبرق إلى اتفاق جرى بموجبه إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

واستقلت جامعة طبرق عن جامعة عمر المختار بالبيضاء بقرار من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني في العام 2015، ويبلغ عدد طلابها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة و19 كلية منها 13 كلية مفعلة بشكل رسمي.

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