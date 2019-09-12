مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء يقرر عطلة للمصارف يومي الأحد والإثنين المقبلين

قرر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء منح عطلة للمصارف التجارية يومي الأحد والإثنين المقبلين لمناسبة يوم «الشهيد»، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار.

ووجه مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء خطابا اليوم الخميس إلى المديرين العامين ومديري المناطق بالمصارف التجارية أوضح فيه أن يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقين «15-16» سبتمبر الجاري عطلة رسمية لمناسبة يوم الشهيد.

يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم (5) بتاريخ 8 يناير 2012، والخاص بالعطلات الوطنية والدينية، اعتمد فيه يوم 16 من سبتمبر من كل عام عطلة رسمية في أنحاء ليبيا كافة، لمناسبة يوم الشهيد.

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ووقع نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار في الأسر في 11 سبتمبر من العام 1931 وفي 15 سبتمبر 1931 جرت محاكمة عمر المختار، وكانت محاكمة صورية شكلا وموضوعا، إذ كان الطليان أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام قبل بدء المحاكمة وصدور الحكم على المختار الذي جرى إعدامه في 16 سبتمبر 1931 ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.