التوقيع على اتفاق نقل اختصاصات وزارة الصحة بحكومة الوفاق للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 06:12 مساء
عماري يتوسط الطاهر وبن عمر أثناء توقيع اتفاق نقل اختصاصات وزارة لاصحة للبلديات. (إدارة التواصل والإعلام)

وقع كل من المفوض بوزارة الصحة الدكتور حميد محمد بن عمر، والمفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر صباح اليوم الخميس اتفاقية نقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية، بإشراف عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، محمد عماري زايد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه بموجب هذه الاتفاقية «ستنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المنصوص عليها في قانون (59) لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة الصحة إلى المجالس البلدية، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ هذا الاتفاق».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن توقيع وزارة الصحة على هذا الاتفاق يأتي بعد توقيع وزارتي المواصلات والاقتصاد على اتفاقات مماثلة لنقل اختصاصاتهما إلى المجالس البلدية.

من جهة أخرى، ترأس عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري، ظهر اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء اجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحضور المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر وأعضاء الأمانة.

ودعا عماري خلال الاجتماع إلى فتح الباب أمام البلديات «لكي تساهم بمقترحاتها وملاحظاتها في إعداد جدول أعمال المجلس في اجتماعه القادم الذي بدأ الإعداد له، لما لذلك من دور في تصويب أعمال المجلس وضمان تواصله الفعال بمجالس البلديات» وفق إدارة التواصل والإعلام.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع بحث آلية تنسيق العلاقة بين المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووزارة الحكم المحلي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، بعد الاتفاق على تحديد الأولويات ووضع الأهداف والخطط لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للمجالس البلدية.

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